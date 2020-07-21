Минздрав решает, как заплатить заболевшим пневмонией медикам
"Коронавирусноподобная" пневмония будет кодироваться отдельной категорией заболевания.
Фото : Zakon.kz21 июля 2020, 16:15
Минздрав рассматривает возможность выплаты компенсаций медицинским работникам, заболевшим пневмонией при выполнении своего профессионального долга. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.
У нас сейчас законодательно выплачивают компенсации только медработникам, которые заболели COVID-19 на рабочем месте, и тоже самое для тех, кто скончался на рабочем месте от коронавирусной инфекции. Других нормативов у нас нет. Но мы рассматриваем этот вопрос, когда статистики объединятся. Других нормативных актов сейчас нет. Но мы данный вопрос рассматриваем, когда объединятся, у нас будет четкий шифр, - сообщил Цой.
По его словам, с 1 августа, когда "коронавирусноподобная" пневмония будет кодироваться как отдельная категория заболевания, можно будет внести ее в документы. А значит, у медиков появится шанс получить выплаты.
Сейчас мы данные подходы рассматриваем, если они (пневмония и КВИ) будут объединены в общую графу, то в данный момент требуются изменения в действующем нормативно-правовом акте. Мы с нашими коллегами этот вопрос обсуждаем, - прокомментировал он.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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