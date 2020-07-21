Минздрав решает, как заплатить заболевшим пневмонией медикам

"Коронавирусноподобная" пневмония будет кодироваться отдельной категорией заболевания.

Минздрав рассматривает возможность выплаты компенсаций медицинским работникам, заболевшим пневмонией при выполнении своего профессионального долга. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.

У нас сейчас законодательно выплачивают компенсации только медработникам, которые заболели COVID-19 на рабочем месте, и тоже самое для тех, кто скончался на рабочем месте от коронавирусной инфекции. Других нормативов у нас нет. Но мы рассматриваем этот вопрос, когда статистики объединятся. Других нормативных актов сейчас нет. Но мы данный вопрос рассматриваем, когда объединятся, у нас будет четкий шифр, - сообщил Цой.

По его словам, с 1 августа, когда "коронавирусноподобная" пневмония будет кодироваться как отдельная категория заболевания, можно будет внести ее в документы. А значит, у медиков появится шанс получить выплаты.

Сейчас мы данные подходы рассматриваем, если они (пневмония и КВИ) будут объединены в общую графу, то в данный момент требуются изменения в действующем нормативно-правовом акте. Мы с нашими коллегами этот вопрос обсуждаем, - прокомментировал он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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