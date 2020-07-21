Глава Минздрава ответил на предложения начать учебный год в обычном режиме

Учебный год приходится на пик заболеваемости, поэтому подвергать детей риску нельзя - заявил Алексей Цой.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой высказался о предложении начать учебный год в обычном режиме, передает корреспондент zakon.kz.

Ученые Финского института здоровья сделали выводы, что разницы по заражению при дистанционном образовании и традиционном - нет. Не собираетесь ли вы пересматривать начало учебного года в обычном формате? - спросила журналист на брифинге в СЦК.

Отвечая на вопрос, глава Минздрава отметил, что учебный год приходится на пик заболеваемости, поэтому подвергать детей риску нельзя.

Здесь очень важный момент - насколько скученные классы. Бывают такие, что по 40 человек в одном классе. (…) У нас прогнозируемая пиковая заболеваемость именно сентябрь-октябрь, соответственно, рисковать здоровьем детей нельзя. Дежурные группы в начальных классах предусматриваются. Эти подходы в принципе применяются, и наша задача обеспечить максимальное разобщение коллективов для того, чтобы эта инфекция не передалась по семьям. Представьте, если в организованных коллективах кто-то заболеет, соответственно, учащиеся пойдут домой и семьи их могут заболеть, или же наоборот, - сказал Алексей Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!