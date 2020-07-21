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Сильная жара и гроза ожидаются в Алматинской области 

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : oren.ru21 июля 2020, 16:23

В Алматинской области ожидаются сильная жара и гроза, сообщает zakon.kz.

22 июля в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Талдыкоргане днем 22 июля ожидается гроза.

Вероятность шторма 90-95 %.


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