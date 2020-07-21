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Юрия Антонова экстренно госпитализировали

Ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Фото : teleprogramma.pro21 июля 2020, 16:41

Композитора и певца Юрия Антонова госпитализировали в одну из московских клиник, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, у музыканта возникли проблемы со здоровьем из-за ноги, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, сейчас Антонов находится в палате.

Антонов - автор песен "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Мое богатство" и других.


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