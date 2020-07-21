Почему Дексаметазон запрещено употреблять в домашних условиях, рассказал врач

Данные виды препарата показаны только в стационарных условиях под наблюдением врачей и коррекцией анализов.

Дексаметазон запрещен для употребления в домашних условиях. Об этом в ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций о вопросах лечения COVID-19 и лекарственном обеспечении стационара рассказал главный врач детской городской клинической инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин, передает zakon.kz.

Везде ведется большое распространение информации о том, что необходимо использовать дексаметазон. К сожалению, есть люди, которые в домашних условиях начали применять данный препарат. Хотелось бы еще раз сказать, что данные виды препарата показаны только в стационарных условиях, — сказал Ержан Сералин, добавив, что препарат назначается под наблюдением врачей и коррекцией анализов, которые проводятся в обязательном порядке.

Также врач призвал жителей воздержаться от применения лекарств, публикуемых на просторах социальных сетей.

К сожалению, очень много информации, распространяемой в интернете, социальных сетях, где рекомендуют много препаратов, которые вообще не показаны при данной вирусной инфекции. Очень много принимаются препараты неизвестного происхождения. Хотел бы заверить население, что мы в стационарах видим, к каким осложнениям это приводит, — добавил Ержан Сералин, отметив, что самолечение и употребление не по назначению антибиотиков и других неизвестных препаратов приводит к осложнению в лечении.

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