2,6 млрд тенге выделил КМГ на борьбу с пандемией коронавируса

Мы с первых дней подключились в общую борьбу с пандемией - Айдарбаев.

Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев в ходе рабочего визита в Мангистаускую область встретился с руководителем региона Серикбаем Трумовым и обсудил эпидемиологическую ситуацию на предприятиях КМГ и принимаемые компанией меры по дальнейшему нераспространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

Во время встречи Глава КМГ также рассказал об оказываемой спонсорской и благотворительной помощи "КазМунайГаза" населению региона.

Мы с первых дней подключились в общую борьбу с пандемией. Компания проявляет заботу о населении регионов, в которых ведет свою деятельность. "КазМунайГазом уже оказана спонсорская помощь на общую сумму 2,6 млрд тенге, в том числе в Мангистауской области на 1,8 млрд тенге. На эти средства была оказана адресная помощь по закупу медицинского оборудования, реанимобилей, кислородных концентраторов и ИВЛ-аппаратов, в которых была острая необходимость. Также дочерние компании КМГ предоставили акиматам и медицинским учреждениям транспорт, средства индивидуальной защиты, а также продовольственные корзины для малообеспеченных семей. Мы продолжим оказывать всемерную поддержку врачам и местным органам в общей борьбе с коронавирусной инфекцией, – отметил Айдарбаев на встрече.

В ходе своего визита Алик Айдарбаев ознакомился с деятельностью медицинского центра в городе Актау, который проводит ПЦР-тестирование работников дочерних и сервисных компаний КМГ, заступающих на вахту. Тестирование проходят до 200 человек в сутки, что позволяет выявлять зараженных COVID-19 и не допустить распространения болезни на производственных объектах.

Кроме этого, в г. Жанаозен Алик Айдарбаев провел селекторное совещание с участием руководителей АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай" и сервисных предприятий. В ходе совещания обсуждались вопросы текущей деятельности, реализации антикризисной стратегии, борьбы с пандемией и строгого соблюдения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Айдарбаев также выразил свои соболезнования семьям и близким работников, умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии, а также пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коллегам.

К сожалению, жертвами вируса стали и наши с вами коллеги. Каждый из них был частью большой семьи "КазМунайГаза" и вносил свой вклад в развитие компании. Для всех нас это невосполнимая потеря. Светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах, – отметил Алик Айдарбаев.

В г. Жанаозен глава КМГ посетил медико-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, открытие которого планируется в сентябре этого года. На ремонт и подготовку помещений для центра АО "Озенмунайгаз" выделило 50 млн тенге. В центре реабилитацию могут проходить до 700 детей в год.

Кроме того, Алик Айдарбаев ознакомился с деятельностью провизорного центра на базе АО Озенмунайгаз, в котором развернуто 65 резервных койко-мест для разгрузки городских инфекционных больниц. Отмечается, что пропускная способность провизорного центра составляет до 500 пациентов в сутки. Глава КМГ поручил руководству АО "Озенмунайгаз" принять меры по обеспечению провизорного центра необходимым оборудованием. Ожидается, что в последующем он будет функционировать в качестве полноценнного медицинского центра для диагностики, лечения и реабилитации работников АО "Озенмунайгаз", а также членов их семей.

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