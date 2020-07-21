Депутат попросил вернуть людям переплаченные деньги за лекарства

Всем, кто переплатил за лекарства, посоветовали обратиться в полицию, написать заявление и приложить к нему чек.

Многие владельцы аптек продают лекарства по завышенным ценам, но раз уже продали не поздно вернуть людям деньги за переплату, заявил на площадке "ANTIKOR ORTALYGY" депутат городского маслихата, советник акима города Нур-Султан по противодействию коррупции Мирас Шекенов, передает корреспондент zakon.kz.

Я хочу еще обратиться к аптечным компаниям. Пользуясь случаем, многие из вас продают лекарства по завышенным ценам. Раз уж вы это сделали, то теперь не поздно, скажем так, включить заднюю передачу и вернуть деньги людям за переплату. Лучше сделать это добровольно, — сказал Шекенов в ходе онлайн диалога на площадке "ANTIKOR ORTALYGY".

Он добавил, что сегодня приходит много вопросов приходит от людей, которым продали лекарства по завышенным ценам.

Видимо ситуация такая была, когда вопрос стоял о жизни и смерти, тогда родные не считаются с деньгами. Но потом, обнаружив, что их обманули, люди спрашивают, как вернуть деньги. Я считаю, что можно смело обращаться в департаменты внутренних дел с заявлением и чеком. Потому что сейчас серьезный контроль за оборотом лекарственных средств, — заверил депутат.

В целом, по его словам, доставленная ранее в Казахстан гуманитарная помощь была проверена, отгружена со складов СК-Фармация, уже отштампована "Бесплатно" и уже поступает в медицинские организации.

Я хочу обратиться к медицинской общественности. К сожалению, есть факты, когда медицинская гуманитарная помощь попадала в аптеки и ее продавали. Так вот вы все давали клятву Гиппократа, давали клятву оказывать помощь и лечить людей, когда такие факты всплывают, то это просто ужас. Поэтому обращаюсь ко всем медицинским работникам, вспомните обо всех своих друзьях и близких, вспомните про клятву, помните, что гуманитарная помощь должна дойти до людей, а не на прилавки, — заключил Мирас Шекенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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