Можно ли повторно заразиться COVID-19, ответили в Минздраве

Во всем мире ученые сейчас изучают это, однозначного ответа пока нет.

Мировое научное сообщество не знает, как долго держится иммунитет на коронавирусную инфекцию у тех, кто ей уже переболел. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам вице-министра, на сегодняшний день в Казахстане повторных заражений коронавирусом не зарегистрировано, но были случаи, когда пациенты переболели, острый период прошел, повторный анализ был отрицательный, а через некоторое время показывал положительный результат.

В таком случае наши специалисты говорят, что это могут быть осколки вируса, на который реагирует ПЦР, анализ показывает положительный результат при отсутствии клинических проявлений, поэтому не считается повторным заражением. Сейчас таких данных у нас нет, что можно повторно заразиться коронавирусом, - сообщила Ажар Гиният.

Говоря о том, как долго держится иммунитет у человека переболевшего коронавирусом, вице-министр сообщила, что ученые всего мира еще не пришли к однозначному мнению

Во всем мире ученые сейчас изучают, однозначного ответа нет. Есть данные, что вырабатывается кратковременный иммунитет, есть до 6 недель иммунитет. Точного ответа нет, это связано с течением болезни. Легко переносит человек или в тяжелой форме. Пока по иммунитету однозначного мнения у ученых нет, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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