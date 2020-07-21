Цой прокомментировал запрет на проведение видеосъемки в стационарах
Здесь очень много моментов больше этических, связанных с охраной личного пространства граждан.
Фото : newtimes.kz21 июля 2020, 17:23
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал запрет главного санитарного врача страны Айжан Есмагамбетовой проводить фото и видеосъемку в стационарах, передает корреспондент zakon.kz.
Он отметил, что пользоваться в стационарах сотовыми телефонами разрешено, но вести съемку действительно нельзя.
Очень много бывает случаев, когда, не спрашивая разрешения, снимают пациента лежа на кровати в раздетом состоянии, также многие граждане хотят принимать лечение не афишируя, некоторые пациенты находятся в беспомощном состоянии и не могут дать согласие на съемку. Здесь очень много моментов больше этических, связанных с охраной личного пространства граждан. Поэтому данная видеосъемка запрещена, - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.
Ранее главный санврач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что больным в стационарах запрещено фотографировать, записывать видео и аудио.
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