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Цой прокомментировал запрет на проведение видеосъемки в стационарах

Здесь очень много моментов больше этических, связанных с охраной личного пространства граждан.

Фото : newtimes.kz21 июля 2020, 17:23

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал запрет главного санитарного врача страны Айжан Есмагамбетовой проводить фото и видеосъемку в стационарах, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что пользоваться в стационарах сотовыми телефонами разрешено, но вести съемку действительно нельзя.

Очень много бывает случаев, когда, не спрашивая разрешения, снимают пациента лежа на кровати в раздетом состоянии, также многие граждане хотят принимать лечение не афишируя, некоторые пациенты находятся в беспомощном состоянии и не могут дать согласие на съемку. Здесь очень много моментов больше этических, связанных с охраной личного пространства граждан. Поэтому данная видеосъемка запрещена, - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Ранее главный санврач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что больным в стационарах запрещено фотографировать, записывать видео и аудио.


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