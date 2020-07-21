Казахстанцев призвали соблюдать меры предосторожности после снятия карантина

Это должно быть нормой: надеть маску, находиться среди друзей, соблюдая дистанцию.

Министр здравоохранения Алексей Цой призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности после снятия карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Очень важно, когда снимутся ограничительные меры, понимать, что КВИ никуда не делась, она с нами. И жизнь продолжается, но пока ученные не разработали вакцину, она будет продолжаться с COVID-19, - сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что каждый человек способен адаптироваться к обстоятельствам. И привел в пример погодные условия, которые нас заставляют одеваться теплей, брать с собой зонт и так далее.

Тоже самое, если есть инфекция, повышенный эпидемиологический сезон. Это должно быть нормой: надеть маску, находиться среди друзей, соблюдая дистанцию. Это должно быть нашей обычной жизнью, пока не минуем пик заболевания, не победим КВИ. Мы солидарно должны помогать системе здравоохранения, соблюдая дистанцию, обрабатывая руки, занимаясь спортом, поддерживая организм в тонусе. И если мы будем это делать, думаю, мы справимся с инфекцией и переживем этот этап, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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