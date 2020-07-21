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Взрывное устройство обезвредили в Киеве

Проверяется прилегающая территория.

Фото : Telegram21 июля 2020, 17:31

Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности её обезвредили на месте, - говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что на месте продолжают работать правоохранительные органы, проверяется прилегающая территория.

Как уточняется, ранее полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская".

Связаны ли эти события с происходящим в Луцке — неизвестно.


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