Взрывное устройство обезвредили в Киеве
Проверяется прилегающая территория.
Фото : Telegram21 июля 2020, 17:31
Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве, передает zakon.kz со ссылкой на RT.
Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности её обезвредили на месте, - говорится в сообщении Нацполиции.
Отмечается, что на месте продолжают работать правоохранительные органы, проверяется прилегающая территория.
Как уточняется, ранее полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская".
Связаны ли эти события с происходящим в Луцке — неизвестно.
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