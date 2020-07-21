Песков прокомментировал фото Кадырова с пулеметами

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что владение огнестрельным оружием строго регламентируется законодательством,

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление фото главы Чечни Рамзана Кадырова из оружейной комнаты, сообщает zakon.kz.

Снимок появился в Сети после после заявления Госдепа США о введении против него новых санкций. РБК пишет, что Песков заявил о том, что владение огнестрельным оружием строго регламентируется законодательством, поэтому, если Кадыров владеет оружием в соответствии с законом, то никаких проблем нет.

В понедельник США объявили о введении визовых санкций против Кадырова, которые распространяются также на его супругу и дочерей. Глава Чечни в ответ написал в Telegram, что "принимает бой", и выложил свое фото с оружием.

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