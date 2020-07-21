Также Турецкой Республикой направлены 5 аппаратов ИВЛ, лекарственный препарат Гидроксихлорохин 700 упаковок, 12 700 медицинских и одноразовых масок, защитные комбинезоны в количестве 2 100 экземпляров.

Десятки тыс. средств индивидуальной защиты отгрузили со складов "СК-Фармация" в Нур-Султане, сообщил в ходе онлайн диалога площадке "ANTIKOR ORTALYGY" депутат городского маслихата, советник акима города Нур-Султан по противодействию коррупции Мирас Шекенов, передает корреспондент zakon.kz.

Наша рабочая группа сопровождает поступающую гуманитарную помощь из других стран. Вся помощь была консолидирована на складах "СК-Фармация". Так, 15 июля со склада СК "Фармация" проведена отгрузка гуманитарной помощи для управления здравоохранения столицы прибывшей из Российской Федерации и Китая в количестве 22 790 комплектов защитной одежды из нетканых материалов, 22 тыс. трехслойных одноразовых масок, а также 236 упаковок противовирусного препарата "Короновир", медицинские защитные комбинезоны в количестве 450 штук, хирургические перчатки - 3000 штук, бесконтактные инфракрасные термометры - 15 штук, медицинские макси - 2200 штук, маски хирургические - 3040 штук, 2084 ПЦР теста для проведения исследования на наличие коронавирусной инфекции, — сообщил Шекенов.

Также, по его словам, Турецкой Республикой в Казахстан были направлены 5 аппаратов ИВЛ, лекарственный препарат Гидроксихлорохин 700 упаковок, 12700 медицинских и одноразовых масок, защитные комбинизоны в количестве 2 100 экземпляров.

Планируется отгрузка гуманитарной помощи из Узбекистана. Для столицы направлены 118 400 медицинских и нестерильных одноразовых масок, 71 000 нестерильных медицинских перчаток и 6 200 гигиенических перчаток, 6 100 нетриловых перчаток (S, L, M), 36 650 одноразовых хирургических перчаток.

Идет распределение груза направленного Всемирной организацией здравоохранения: 54 000 респираторных масок, 20 000 медицинских и хирургических масок, 7 500 медицинских халатов. Гуманитарная помощь распределяется в подведомственные учреждения Управления общественного здравоохранения, — заверил депутат

Он напомнил, что в мониторинге по распределению гуманитарной помощи может принять любой желающий гражданин. Для этого необходимо направить заявку WhatsApp - номер проекта "Астана – адалдық алаңы" + 7 775 160 5532.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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