Любая прививка в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает – эксперт

Для качественной вакцинации необходимо, прежде всего, соблюдать саму процедуру проведения прививок.

Распространение тяжелых инфекционных заболеваний может остановить иммунизация и это уже неоспоримый факт. Но сегодня находится много псевдоспециалистов, которые ставят под сомнение пользу и необходимость прививок и пытаются внести сумятицу в данный вопрос. Об этом и другом рассказывает заместитель директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Ирина Петренко, сообщает zakon.kz.

- Ирина Ивановна, сегодня в обществе много споров об иммунизации, одни за, другие против. А вы как считаете?

- Иммунизация в истории человечества, безусловно, сыграла огромную положительную роль, остановив стихийное распространение таких тяжелых инфекционных заболеваний, как оспа, корь, коклюш, дифтерия и так далее. Это факт, который невозможно опровергнуть.

Прививки работают во взаимодействии с иммунной системой. Когда микроб проникает через кожу или слизистую оболочку внутрь организма, его встречает иммунная система. И если иммунная система уже хорошо знакома с этим возбудителем, к нему вырабатываются антитела и тогда борьба с микробом происходит быстро, успешно и заболевание протекает в легкой форме и не развивается.

В состав вакцины, как правило, входят - и это уже все знают - ослабленные или убитые микробы или вирусы, которые не в состоянии вызывать заболевание у здорового человека. И когда мы вводим вакцину и, образно говоря, показываем ее иммунной системе, иммунитет учится бороться с заболеванием.

- Как проводятся прививки и обязательно ли их нужно делать?

- Прививки проводятся в несколько этапов, и курс этих прививок формирует у человека достаточно серьезный иммунитет и это очевидно. Но, несмотря на это, сегодня, к сожалению, находится много псевдоспециалистов, которые ставят под сомнение пользу и необходимость прививок, пытаются внести сумятицу в данный вопрос и тем самым дестабилизировать общество.

- У противников вакцинации своя статистика, свои аргументы, один из которых – некачественные вакцины, приводящие к инвалидности, а то и к летальному исходу…

- Понимаю вас, но здесь следует сказать, что для качественной вакцинации необходимо, прежде всего, соблюдать саму процедуру проведения прививок, учитывать состояние прививаемого человека, в данном случае ребенка. Если врач будет знать о наличии каких-либо осложнений, каких-то проблем со здоровьем у ребенка, то он сможет оценить степень риска и назначить необходимые профилактические меры, провести лечение заболевания либо отменить процедуру прививки.

Поверьте, любая прививка в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает.

- Одним из тяжелых заболеваний в мире является ВИЧ-инфекция, но против нее до сих пор нет вакцины. Почему?

- Ученые всего мира на протяжении вот уже 30 и более лет пытаются разработать вакцину от вируса иммунодефицита человека, применяются различные способы, как мы сейчас слышим по коронавирусу Covid-19, но, к сожалению, пока безуспешно. Данное заболевание неизлечимо. Использование антиретровирусных препаратов позволяет снизить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня. То есть даже когда человек, который принимает лечение, уже не может передавать этот вирус, данное заболевание все равно является хроническим. И тем более, нет вакцины против ВИЧ-инфекции.

- А если бы была вакцина, что бы это дало?

- Это, конечно, позволило бы остановить распространение ВИЧ-инфекции, в первую очередь, среди тех групп населения, которые наиболее подвержены риску инфицирования ВИЧ-инфекции. Я имею в виду ключевые группы или группы риска.

К ним относятся люди, которые наиболее подвержены заражению. Это лица, употребляющие инъекционные наркотики. Это работники, занимающиеся коммерческим сексом. Это мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также трансгендеры. По оценочным данным, в Казахстане на сегодня таких уязвимых групп насчитывается свыше 170 тысяч.

Как вы знаете, в последние годы благодаря внедрению различных профилактических мероприятий парентеральный путь передачи ВИЧ-инфекции через употребление инъекционных наркотиков снижается, однако отмечается рост полового пути передачи. С момента первого случая регистрации ВИЧ-инфекции в Казахстане и по настоящее время у нас зарегистрировано уже более 38 тысяч случаев. Из них 48% приходится на парентеральный путь передачи, то есть при употреблении инъекционных наркотиков.

Так вот, если бы лица, употребляющие инъекционные наркотики, работники, занимающиеся коммерческим сексом, мужчины, практикующие секс с мужчинами, трансгендеры получали бы прививки, то распространение ВИЧ-инфекции было бы гораздо меньше.

Во-вторых, это сказывается на затратах государства на проведение профилактических мероприятий. К ним относятся обеспечение ключевых групп населения средствами индивидуальной профилактики (шприцы, презервативы), информационными материалами, проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию и другие. Данные средства могли быть использованы на другие нужды пациентов.

– Какое место занимает Казахстан по заболеванию ВИЧ-инфекции? Насколько она распространена среди нашего населения?

– По оценкам Всемирного экономического форума, Казахстан входит в группу стран с наиболее низкими показателями распространенности ВИЧ-инфекции. В настоящее время у нас распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе от 15 до 49 лет составляет 0,27.

Для сравнения: в России этот показатель равен 1. Это уже говорит о генерализованной эпидемии, когда количество беременных женщин с ВИЧ от их общего числа среди жителей достигло 1%.

– Каким образом люди заражаются ВИЧ-инфекцией?

– Основными путями передачи ВИЧ-инфекции является употребление инъекционных наркотиков (парентеральный путь), половые контакты. Также она передается от матери к ребенку во время родов, поэтому женщине назначается профилактическое лечение для того, чтобы она родила здорового ребенка.

Резюмируя нашу беседу, хотела бы сказать, что не нужно бояться прививок. Нужно обдуманно и ответственно относиться к этой медицинской процедуре, при этом заботясь о здоровье своего ребенка и думая о его будущем.

Торгын Нурсеитова

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