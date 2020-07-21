Директор школы в Шу может лишиться должности за кыз узату

На сегодняшний день она находится в очередном трудовом отпуске.

В ходе мониторинга социальных сетей в поле зрения мониторинговой группы попало видео проведения массового семейного торжества, предположительно в одном из ресторанов города Шу Шуского района Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Акиматом Шуского района совместно с Департаментом полиции и Департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг была проведена проверка, которая подтвердила, что данный факт имел место быть 26 июня.

За нарушение режима карантина к административной ответственности привлечена организатор мероприятия 42-летняя жительница района, на которую наложен штраф в размере 30 МРП (83 340 тенге). Также выяснилось, что организатор мероприятия работает директором в одной из образовательных школ села Толе би Шуского района. На сегодняшний день она находится в очередном трудовом отпуске. По завершению отпуска дисциплинарной комиссией будет рассмотрен вопрос соответствия ее занимаемой должности, - сообщили в акимате Жамбылской области.

Кроме того, установлено заведение, в котором проходило мероприятие. Владелец заведения также привлекается к административной ответственности согласно действующего законодательства РК.

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