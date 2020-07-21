Работу всех компьютерных томографов в Нур-Султане перевели на круглосуточный режим

Всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований грудной клетки.

В столице для увеличения охвата и оперативного оказания пациентам медпомощи работу всех компьютерных томографов перевели на круглосуточный режим работы, сообщает zakon.kz.

Компьютерная томография позволяет на ранней стадии выявить пневмонию и другие патологии в легких, к которым приводит COVID-19. Таким образом, в столице имеется семнадцать КТ-аппаратов, все они переведены на круглосуточный режим работы.

Акиматом столицы приобретено еще два аппарата КТ – поступят в город до конца июля. Кроме того, во всех 14 государственных и 2 частных поликлиниках города имеются рентген-аппараты, которые также позволяют выявить патологии в легких, - говорится в сообщении акимата столицы.

Всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований грудной клетки.

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