Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Работу всех компьютерных томографов в Нур-Султане перевели на круглосуточный режим

Всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований грудной клетки.

Фото : astana.gov.kz21 июля 2020, 20:20

В столице для увеличения охвата и оперативного оказания пациентам медпомощи работу всех компьютерных томографов перевели на круглосуточный режим работы, сообщает zakon.kz.

Компьютерная томография позволяет на ранней стадии выявить пневмонию и другие патологии в легких, к которым приводит COVID-19. Таким образом, в столице имеется семнадцать КТ-аппаратов, все они переведены на круглосуточный режим работы.

Акиматом столицы приобретено еще два аппарата КТ – поступят в город до конца июля. Кроме того, во всех 14 государственных и 2 частных поликлиниках города имеются рентген-аппараты, которые также позволяют выявить патологии в легких, - говорится в сообщении акимата столицы.

Всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований грудной клетки.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты