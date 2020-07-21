Алматинские пожарные 6-7 раз в сутки вынуждены тушить сухостой

Статистика свидетельствует, что более 90% всех таких пожаров возникают по причине человеческого фактора.

В 30-градусную жару в городе Алматы регулярно вспыхивает сухостой и мусорные свалки, сообщает zakon.kz.

"У обочины горит трава. Сам я вряд ли смогу потушить. Огонь подбирается к дому, срочно приезжайте…", "Помогите, огонь с придорожной полосы приближается к моему забору" – на 101 регулярно поступают тревожные звонки о полыхающих сухостоях.

В своем " Instagram" сотрудники отдела ЧС Алатауского района обратились к жителям:

20 июля в 12:32 в микрорайоне "Томирис" горящий сухостой на площади в 5000 кв.м угрожал перейти на жилые дома! Тушили его 25 пожарных и 5 ед.техники.

В этот же день площадь полыхающего сухостоя на Кульджинском тракте Медеуского района составила 1200 кв.м. Сегодня, 21 июля пожарные тушили три пожара в Алатауском и Наурызбайском районе на общей площади более 600 кв.м.

В среднем за сутки пожарным расчетам приходится 6-7 раз выезжать на тушение сухой травы и мусора. Сначала года по 21 июля Департаментом по ЧС городу Алматы зарегистрировано 280 загораний сухостоя, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС города Алматы.

Статистика свидетельствует, что более 90% всех таких пожаров возникают по причине человеческого фактора. Особую опасность представляют стихийные поджигатели, которые нарочно поджигают сухостой. Например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию, некоторые безответственные хозяева и садоводы нарочно поджигают не выкошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор.

Кто-то просто бросает окурки в сухостой - случайно или нарочно, и вряд ли задумываются о том, что могут сгореть дома и целые дачные поселки, гаражи и автомобили.

Совместно с акиматом Алатауского района проводилась работа по противопожарной опашке, созданию минерализованных полос и покос травы. В мкр. Саялы-2 вдоль БАКа (Сосновый бор) протяженностью более 4 км., покос травы в мкр. Теректы, Алгабас, вниз по ул. Момышулы до Бурундайской трассы - 10 км. Для готовности сил и средств, в ДЧС создан сводный отряд экстренного реагирования по тушению природных пожаров более 300 человек личного состава, 23 ед. пожарной техники повышенной проходимости, 53 мотопомпы, 500 ранцевых огнетушителей, 500 лопат и 156 хлопушек.

ДЧС города Алматы напоминает жителям города, а также гостям южной столицы, поджигатели травы и виновные лица пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность согласно уголовному кодексу Республики Казахстан.

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