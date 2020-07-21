Улицы Семея затопило - невозможно передвигаться даже на машинах

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ситуация в регионе может еще больше ухудшиться.

В Семее под воду ушли несколько улиц. Небывалый ливень сделал невозможным передвижение даже на автомобилях, сообщает zakon.kz.

Затопило и тротуары, а водители вынуждены передвигаться практически вплавь, передает КТК.

В некоторых районах дождь перешел в град. Залило путепроводы под автодорожными и железнодорожными мостами. Образовались километровые заторы. Машины глохли на ходу, некоторые пришлось эвакуировать. Коммунальщики несколько часов откачивали воду.

А синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ситуация в регионе может ухудшиться. В области объявлено штормовое предупреждение: снова обещают грозу, сильный ветер и град.

В результате обильного проливного дождя произошло скопление тало-дождевых вод, вследствие которого на месте застряли автомобили. Службы местного исполнительного органа сейчас работают по улицам города Семея и производят откачку тало-дождевых вод на тех участках, где произошло подтопление, - говорит старший офицер группы гражданской обороны УЧС города Семея Кымбат Копбаев.

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