Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В ВКО вор уснул в ограбленном им доме

Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото : Behance22 июля 2020, 01:54

В ВКО раскрыта необычная кража. Полицейскиме Жарминского района задержали вора, когда он покидал утром ограбленный дом, сообщает zakon.kz.

Как передает YK-news.kz со ссылкой на департамент полиции 54-летний подозреваемый под тяжестью улик дал признательные показания.

Глубокой ночью 19 июня, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в частный дом, заранее зная, что хозяева дома отсутствуют, — рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. — Он совершил кражу продуктов питания на сумму более 8 000 тенге. Собрав в полиэтиленовый пакет все незаконно присвоенное, пьяный вор уснул на месте преступления. Утром вышел на улицу с похищенными вещами и был задержан сотрудниками полиции, которые доставили его в отдел полиции Жарминского района.

По информации пресс-службы ДП мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты