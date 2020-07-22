В ВКО вор уснул в ограбленном им доме
Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото : Behance22 июля 2020, 01:54
В ВКО раскрыта необычная кража. Полицейскиме Жарминского района задержали вора, когда он покидал утром ограбленный дом, сообщает zakon.kz.
Как передает YK-news.kz со ссылкой на департамент полиции 54-летний подозреваемый под тяжестью улик дал признательные показания.
Глубокой ночью 19 июня, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в частный дом, заранее зная, что хозяева дома отсутствуют, — рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. — Он совершил кражу продуктов питания на сумму более 8 000 тенге. Собрав в полиэтиленовый пакет все незаконно присвоенное, пьяный вор уснул на месте преступления. Утром вышел на улицу с похищенными вещами и был задержан сотрудниками полиции, которые доставили его в отдел полиции Жарминского района.
По информации пресс-службы ДП мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение).
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