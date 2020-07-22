Шквал, град и пыльная буря ожидаются в Казахстане 22 июля

В некоторых областях сохраняется сильная жара.

С фронтальной деятельностью на большей части территории Казахстана местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе - сильный, лишь на северо-востоке РК сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе - пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Алматинской, Мангистауской, Атырауской областях, ночью в Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Мангистауской области местами – пыльная буря.

Днем в Жамбылской, Туркестанской областях местами – гроза. В Карагандинской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Кызылординской области местами - пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами – гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами – гроза, град, днем местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами – гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами – гроза, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем местами – град.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, на юге Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актбинской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, местами в Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, облачно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 21°, облачно.

Прогноз погоды 22 июля.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!