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Как насытить организм "белком долголетия", рассказали ученые

Как объяснили ученые, чем меньше калорий мы потребляем, тем больше "белка долголетия" вырабатывает организм.

Фото : delonghi22 июля 2020, 06:39

Диета на основе гречневой крупы оказывает уникальное оздоровительное действие на организм млекопитающих, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В этом уверены исследователи Сибирского федерального университета (СФУ).

По их словам, употребление гречки существенно повышает уровень "белка долголетия" SIRT1 и оказывает целый ряд других позитивных эффектов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cereal Science.

Сиртуины — обширное семейство белков, участвующих в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Входящий в это семейство белок SIRT1 участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе регулируя механизмы старения. По словам ученых, высокий уровень SIRT1 замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма.

Как объяснили ученые, чем меньше калорий мы потребляем, тем больше "белка долголетия" вырабатывает организм. Голодание запускает процессы репарации — "ремонта" клеток, увеличивающего срок их жизни. Однако специалисты СФУ уверены, что время от времени недоедать во имя здоровья — неправильно.

Людям с тяжелыми заболеваниями, беременным или детям голодание категорически противопоказано. Продуктом, который поможет вырабатывать нужный объем SIRT1, является гречневая крупа или мука, широко представленная не только в российской кухне, но и в кухнях Китая, Японии, Кореи и Индии, которая, кстати, является исторической родиной растения, — рассказала заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.

Как объяснили ученые СФУ, гречиха богата растительным белком и аминокислотами, которые организм человека использует для производства собственных белков. Кроме того растение содержит много витаминов группы B, способствующих здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем, а также значительное количество клетчатки, отвечающей за чувство сытости.

Мы первыми в мире обнаружили преимущества гречихи как источника SIRT1. Это растение – настоящий суперфуд. Есть исследования, доказывающие эффективность винограда для продления жизни клеток, но, во-первых, в отличие от гречихи, он малодоступен во многих регионах мира, и, во-вторых, он совсем не отличается диетическими свойствами. При этом сложно представить, сколько винограда придется съесть, чтобы запустить механизмы клеточного восстановления, — отметила инициатор исследования, доцент СФУ Шубхра Панде.

Эксперименты показали, что пища, обогащенная перемолотыми ядрами гречки, обеспечивает стабильную прибавку веса. При этом уровень SIRT1 в организме животных вырос в 30 раз, что, по словам ученых, соответствует оптимальному уровню выработки этого белка.

Ограничение калорийности рациона подопытных крыс привело к снижению общего количества белка в крови на 19%, в желудке на 95%, в печени и почках на 35,2% и 27% соответственно. Подобное можно наблюдать и у людей, которые садятся на жесткие диеты, избегая физических нагрузок: организм страдает от недостатка белков – главного строительного материала, – отметила соавтор исследования, бакалавр Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Мария Рязанова.

Ученые СФУ отметили, что, в отличие от голодания, употребление гречки даже в больших количествах не вызовет чрезмерную выработку SIRT1, а, значит, не приведет к опасному для организма побочному эффекту такого "перепроизводства" — окислительному стрессу.


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