Нарушителей масочного режима продолжают выявлять в Алматы

С 5 июля в Жетысуском районе зарегистрировано 28 административных правонарушений.

В Алматы после объявления двухнедельного карантина в Жетысуском районе выявили 28 нарушений санитарных правил, сообщает zakon.kz.

По информации Almaty.tv, на особом контроле общественный транспорт. Там легче всего заразиться, если автобус переполнен или люди не соблюдают санитарные требования. Но в этот раз пассажиры как на подбор - в масках. Чего не скажешь о водителе. Заметив ревизоров, мужчина в спешке натянул на лицо маску. Однако сделать это незаметно не получилось.

В салоне следующего автобуса грубых нарушений нет. Правда, некоторые пассажиры неправильно надели маску. Носить ее нужно так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок, подсказывает санэпидемиолог. Иначе придется заплатить штраф.

А вот на юридических лиц накладывается штраф куда более внушительных размеров. Но несмотря на это, нарушения встречаются. К примеру, в этот магазин бытовой техники посетители заходили без масок. Специального раствора для обработки помещения тоже не оказалось.

В общественных местах собираться в группу больше трех человек запрещено. А тут молодых людей куда больше, и все без масок. Злостные нарушители быстро привлекли к себе внимание. Но стоило проверяющим подойти ближе, как они тут же бросились врассыпную.

С 5 июля как карантин объявили, у нас выявлено и зарегистрировано 28 административных правонарушений. Это субъекты предпринимательства, руководителям данных предприятий были выписаны административный штрафы, также пешим гражданам. Всего 28. Размер штрафа составляет 30 МРП на физических лиц, если это субъект малого предпринимательства - 230 МРП, - сказал Ризат Махашов, руководитель отдела аппарата акима Жетысуского района.

На автомойке те же нарушения, что и в магазине бытовой техники. Сотрудники работают без масок. А это уже повод составить административный протокол.

В закрытых помещениях люди должны находиться в масках. Посещение закрытых помещений, в общественном транспорте осуществляется ношение защитных масок. Наличие у водителей, также у кондукторов общественного транспорта также должны быть маски, перчатки, антисептики должны быть для обработки рук, - говорит Галия Насипова, ведущий специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жетысуского района.

Один из способов защитить себя от коронавирусной инфекции - соблюдать социальную дистанцию. В этих целях районные акиматы в парках и скверах города рисуют специальные круги. Сейчас количество таких разметок достигло трех сотен.

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