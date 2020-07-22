Сестра Бердымухамедова подключена к ИВЛ - политолог

Ее муж скончался от COVID-19.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов со ссылкой на собственные источники сообщил, что от COVID-19 умер муж сестры президента Гурбангулы Бердымухамедова Аннаназар Реджепов, а сама сестра подключена к ИВЛ, передает zakon.kz.

Он отметил, что Аннаназар Реджепов, человек чрезвычайно влиятельный в туркменской бизнес-среде с репутацией весьма неоднозначной. С его именем связывают отъем у российской телекоммуникационной компании МТС ее туркменской "дочки" несколько лет назад.

Как напоминают "Хроники Туркменистана", Аннаназар совместно со своим сыном Хаджимурадом контролировал ряд компаний, владеющих лучшими административными, торговыми и производственными площадями по всей стране и регулярно получал выгодные госконтракты, включая контракт на строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменабад за 2,3 миллиарда долларов.

В июне 2017 года, за несколько месяцев до прекращения деятельности МТС, местные власти объявили о скором открытии второго национального оператора сотовой связи "Ай назар".

Туркменистан, единственное государство на Евразийском континенте, руководство которого до сих пор отказывается признавать наличие коронавируса в своей стране.

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