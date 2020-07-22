Вирусолог оценила эффективность ультрафиолета против COVID-19

Воздействие ультрафиолета и высоких температур всегда губительно для оболочечных вирусов.

Ультрафиолет пагубно влияет на коронавирус, убивая его на поверхностях за короткое время, но не защищает от прямой его передачи при контакте людей. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова" Галина Компанец, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici) сообщил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус, и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.

В вирусологии известно давно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы, в том числе оболочечные – такие, каким является коронавирус. Он действует на клеточную стенку, оболочку вируса. Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро. Это используется как метод дезинфекции в лабораториях, в том числе тех, где работают с особо опасными вирусами, также в медучреждениях и для обработки поверхностей в боксах биологической безопасности, - сказала собеседница.

По ее словам, если раньше применяли кварцевание, то сейчас достаточно широко используются установки, которые обеззараживают воздух ультрафиолетом. Они передвижные или крепятся на стену. С их помощью воздух в помещении постоянно очищается от вирусов.

Это может помочь в лечении тем, что вирусная нагрузка в помещении будет снижена, и не будет происходить заражение других людей, - уточнила Компанец.

Она отметила, что из факта влияния ультрафиолета на вирусы не следует, что человек будет меньше подвержен заболеванию, если он много времени проводит под солнцем.

Здесь много аспектов влияния ультрафиолета. Он в том числе инициирует выработку витамина D, позволяет избежать его дефицита. Любой дефицит в организме - это уменьшение жизнеспособности, ухудшение иммунитета, поэтому в принципе солнечный свет – это хорошо. В жаркое время вирус в окружающей среде, попавший от больного на поверхность чего-то, погибает очень быстро – в течение часа точно. Но если это прямой контакт, например при разговоре, когда лицо не защищено маской, при кашле или чихании, все равно заражение может происходить, - отметила Компанец.

Собеседница рассказала, что воздействие ультрафиолета и высоких температур всегда губительно для оболочечных вирусов, в том числе коронавируса, но высокая контактируемость приводит к тому, что число случаев заболевания растет.

В теплое время года использовать ультрафиолет как стимулятор иммунной системы смысла нет. В холодное время – да: это солярии и другие способы повышения содержания витамина D в организме, - добавила она.

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