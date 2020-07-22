Сильно снижен тариф на тепло в одном из районов Кызылординской области
Установлены несоответствия по исполнению утвержденной тарифной сметы.
Фото : Zakon.kz22 июля 2020, 09:48
Жители одного из районов Кызылординской области в течение 3 лет будут платить за тепло на 47% меньше, передает zakon.kz.
По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Сырдария-Нурдаулет", по итогам 2019 года установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.
Сумма необоснованного дохода ТОО "Сырдария-Нурдаулет" на услуги теплоснабжения с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 10 265 330 тенге. В связи с этим, с 1 сентября вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "Сырдария-Нурдаулет" сроком на три года в размере 1779,19 тенге за 1 Гкал без НДС или со снижением на 47 % от действующего тарифа 3354,6 тенге за 1 Гкал без НДС, - сообщили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области.
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