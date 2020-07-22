Аскар Жумагалиев прокомментировал свою отставку

"Мне действительно очень приятно, что столько людей написали, позвонили и напомнили о событиях, которые мы пережили вместе".

Бывший министр цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев пожелал удачи Багдату Мусину, который приступил к исполнению обязанностей министра, передает zakon.kz.

Немало поздравлений я получал, когда меня назначали на должность, но удивился, как много хорошего услышал, когда ушёл с неё.:) Мне действительно очень приятно, что столько людей написали, позвонили и напомнили о событиях, которые мы пережили вместе. С кем-то мы работали бок о бок на страже государственных интересов, с кем-то реализовывали проекты, другие подсказывали интересные решения. Коллеги, друзья, «цифровые комиссары», комментаторы и просто граждане - все, чем я занимался последние годы - это наш совместный труд, - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все вместе сделали немало.

Не буду все перечислять, я уверен, вы все это знаете. Хочу сказать о другом. О людях. Я видел, с каким усердием и огнем в глазах весь коллектив министерства и сотрудники наших подведомственных организаций буквально бились за оцифровку каждой услуги, за каждую интеграцию, доказывая ее важность и значение, чтобы облегчить жизнь казахстанцев. Большое спасибо вам, ребята, и низкий поклон, - отметил Аскар Жумагалиев.

Он также выразил благодарность за дружбу своим подписчикам.

"Здесь, в ФБ, я старался быть максимально открытым, рассказывал вам о планах, результатах. Надеюсь, это было полезно. Спасибо всем за дружбу, за ваши идеи и комментарии, которые нередко помогали решать проблемы. Отдельно хочу поблагодарить «цифровых комиссаров» - наших независимых общественных активистов, руководителей НПО, блогеров, за постоянный фидбэк, журналистов, за то, что всегда рассказывали о нашей работе, и депутатов за поддержку наших инициатив", - написал он.

Аскар Жумагалиев пожелал удачи первому вице-министру Багдату Мусину, который будет исполнять обязанности министра.

Благодарю Елбасы за его инициативы и постоянную поддержку процессов цифровизации Казахстана, Президента и каждого из вас, за доверие, которое вы все мне оказывали на протяжении последних лет. Мусин Багдат (Bagdat Mussin) желаю только удачи, отрасль в надежных руках!

Обозначим новые цели, а потом снова в бой… И продолжаем дружить в ФБ. Всем крепкого здоровья! Берегите себя! - заключил Жумагалиев.

Напомним, 20 июля указом главы государства Аскар Жумагалиев был освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Он занимал эту должность с июня 2019 года.

В этот же день назначение получил Багдат Мусин, до этого работавший советником Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.

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