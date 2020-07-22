"БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" подводит итоги работы в первом полугодии 2020

Завод "АЗИЯ АВТО" подтвердил статус налогоплательщика №1 в отрасли.

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся холдинг в минувшем квартале, по итогам первой половины года "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" сохранил за собой положение абсолютного лидера автомобильного рынка Казахстана, сообщает zakon.kz.

На долю группы пришлось 32,9% проданных в стране новых авто и без малого половина (46%) выпуска легкового автопрома республики. Завод "АЗИЯ АВТО" подтвердил статус налогоплательщика №1 в отрасли. Совокупный объем налоговых платежей холдинга достиг 2,98 млрд тенге.

БЕССМЕННЫЙ РЫНОЧНЫЙ ЛИДЕР

По итогам шести месяцев года в автоцентрах холдинга казахстанцы приобрели 11 552 автомобиля на общую сумму 65,9 млрд тенге. Продажи превзошли прошлогодний показатель на 12% (в натуральном выражении), а рыночная доля достигла 32,9%. Таким образом, каждый третий покупатель нового легкового автомобиля в республике сделал выбор в пользу предложений "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО".

Традиционным фаворитом потребительских предпочтений остается LADA. Марка усилила свои позиции на рынке республики, продемонстрировав рост на 8%: 7 957 реализованных автомобилей против 7 341 ед. годом ранее. По итогам полугодия LADA вновь заняла первую строчку в списке брендов-бестселлеров с лучшей рыночной долей – 22,7%. При этом июнь текущего года стал самым результативным месяцем за минувшие 5 лет продаж марки (2 545 ед.).

Наибольшей популярностью у казахстанских покупателей пользуется LADA Granta (3 543 ед.). Дополнительный спрос на модель обеспечила возможность приобретения автомобиля по специальной цене на условиях предоплаты. С июня казахстанским клиентам холдинга вновь стали доступны предоплатные программы "LADA Granta – правильный выбор" и "Легендарный внедорожник". Выдача автомобилей, заказанных до периода ЧП, сегодня полностью завершена.

Внушительный рост спроса в первом полугодии сопровождал другой бренд из портфеля холдинга – KIA: его продажи выросли на 75%. Суммарное число покупателей марки в Казахстане достигло 3 080 единиц, обеспечив KIA место в первой пятерке наиболее востребованных на рынке брендов.

КРУПНЕЙШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК В АВТОПРОМЕ

В отчетный период на долю "АЗИЯ АВТО" пришлась без малого половина выпуска легкового автопрома республики – 46%. С усть-каменогорского конвейера сошли 12 846 автомобилей (суммарной стоимостью 71,6 млрд тенге), что на 28% выше прошлогоднего значения. "АЗИЯ АВТО" сохраняет за собой статус налогоплательщика №1 в отрасли. По данным Комитета госдоходов МФ РК, в январе-июне 2020 года в казну государства предприятием направлено 1,27 млрд тенге – более трети (34,3%) всех налоговых поступлений автопрома. По итогам отчетного периода доля отчислений завода в бюджет выросла на 8,5%. Совокупный объем налоговых платежей холдинга в отчетный период достиг 2,98 млрд тенге.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, завод смог увеличить объемы выпуска и освоить производство ряда моделей: нового кроссовера KIA Seltos, новой генерации LADA 4x4, LADA Vesta и XRay с вариатором, а также UAZ Patriot с автоматической трансмиссией. До конца года мы планируем предложить казахстанцам следующую генерацию седана KIA Optima (K5), а также обновленные версии KIA Sorento и KIA Rio, - отметил Ерик Сагымбаев, генеральный директор АО "АЗИЯ АВТО".

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

В период режима ЧП холдинг предоставил в распоряжение оперативных служб и волонтеров 80 новых "противовирусных" автомобилей. Экипажи "коронамобилей" помогают в трансфере медперсонала, перевозке медикаментов и средств защиты.

Общие затраты "БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО" на обеспечение работы волонтеров и обслуживание транспорта уже составили более 73 млн тенге.

Компания продолжает активное участие в борьбе с пандемией: в июле новая партия автомобилей была передана в пользование медицинским работникам.

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