Семья нашла человеческие останки на пляже в Испании

Подобный инцидент произошел месяц назад в Сиэтле, США.

18 июля отдыхающая на пляже Аренас Бланкас семья нашла человеческие останки, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible

Сначала один из членов семьи подумал, что раскопал кости животного.

Мы всей семьей были на пляже, когда мой брат почувствовал что-то под своей спиной. Он подумал, что это какая-то ракушка, и начал копать. Сначала он откопал челюсть, начал вытаскивать другие кости, затем наткнулся на череп. Также на месте были останки угля. Мы испугались и вызвали полицию, - сказал Гуачимара Гонсалес.

После проведения судебно-медицинской экспертизы полицией было подтверждено, что останки действительно являются человеческими.

Подобный инцидент произошел месяц назад в Сиэтле, США. На одном из пляжей было найдено два мешка с человеческими останками.

Полиция прибыла на вызов после получения сообщения о подозрительной сумке на пляже. Еще одна сумка находилась в воде. Как только было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование, - сообщили в полиции.

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