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Лихача в Темиртау оштрафовали на 80 тысяч тенге

Водитель грубо нарушил ПДД.

Фото : Скриншот22 июля 2020, 10:18

В Темиртау наказали лихача на Toyota после видео в соцсетях, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, 21 июля во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, выложенное в Instagram, на котором водитель автомашина Toyota Previa грубо нарушает ПДД.

Сотрудники патрульной полиции УП города Темиртау установили личность водителя. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ст. 606 ч.1, ст. 594 ч.2, ст. 590 ч. 5 КРКобАП. Общая сумма административных штрафов составила более 80 тысяч тенге.

С начала июля в Карагандинской области зарегистрировано более 20 ДТП, во время которых погибли 9 человек и 20 человек получили травмы различной степени тяжести.


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