В пригородах столицы пройдут рейды на предмет соблюдения гражданами режима карантина

В настоящее время на территории города Нур-Султан сформированы районные мобильные мониторинговые группы.

Сегодня по видеосвязи под председательством заместителя акима Нур-Султана Бахтияра Макена состоялось заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции, передает сайт covid19.astana.kz.

В ходе заседания обсуждены ход работы комиссии по противодействию COVID-19, деятельность районных мониторинговых групп по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических и ограничительных мер, а также мониторинг цен и наличие лекарственных средств в аптеках столицы.

В настоящее время на территории города Нур-Султан сформированы районные мобильные мониторинговые группы. Задача групп заключается в проведении разъяснительной работы о проводимых карантинных мероприятиях, проверке наличия средств санитарной защиты (санитайзеры, тепловизоры, маски и т.д.), а также выявлении и пресечении фактов нарушения карантинного режима по городу Нур-Султан субъектами предпринимательства.

За отчетный период – с 5 по 20 июля текущего года – мобильными мониторинговыми группами проведен обход 335 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения требований санитарных норм, нарушения выявлены у 159 субъектов. На сегодняшний день департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султан за нарушение режима работы в период карантинных мер составлено 20 административных материалов по статье 425 ч.1 КРКоАП, наложено 20 адмштрафов (малый бизнес в размере 230 МРП, в случае, если оплата будет произведена в течение 7 дней, в сокращенном порядке – 115 МРП, средний бизнес – в размере 310 МРП, в сокращенном порядке – 155 МРП), – сообщил руководитель аналитической и мониторинговой группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при акимате столицы Чингиз Куатбеков.

Кроме того, за прошедший день в Нур-Султане мобильными группами, в которые входят полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов, выявлено 78 нарушений карантина, из них 57 – за нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

Всем государственным органам по своей линии необходимо продолжить разъяснительную работу среди населения и призывать граждан к ответственному поведению в общественных местах и соблюдению санитарных норм. Выходные дни жители группами устраивают пикники, рыбалки на пригородных озерах столицы, нарушая не только режим карантина, но и загрязняя окружающую среду, – отметил Б. Макен.

По итогам заседания заместитель акима Нур-Султана поручил районным акиматам совместно с департаментом полиции, департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг осуществить рейд пригородных территорий и провести профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения карантинного режима и охране окружающей среды.

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