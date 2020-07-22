В центре внимания мажилисменов актуальные вопросы борьбы с коронавирусом

Мажилисмены ознакомились и с результатами мер, предпринятых для стабилизации ситуации с лекарствами, посетив аптеки и аптечные склады.

Депутаты Мажилиса в рамках общественного контроля в регионах страны акцентируют внимание на эффективность мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Депутаты Мажилиса Валихан Кайназаров, Сакен Каныбеков и Мансурхан Махамбетов в рамках общественного контроля медицинских учреждений в г.Шымкенте побывали в городском кардиологическом центре, где с 16 июня развёрнуто провизорное отделение на 30 коек. Необходимую помощь здесь получают пациенты, у которых диагностированы коронавирус и пневмония и которые имеют сопутствующий фон тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний. В особо тяжёлых случаях в отделении имеется возможность использовать технологию ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), которая применяется, когда аппарат ИВЛ неэффективен. За период работы провизорного отделения лечение получили 126 пациентов с тяжелой двухсторонней пневмонией и сердечно-сосудистыми осложнениями на фоне коронавирусной инфекции.

Побеседовав с медицинским персоналом, депутаты Мажилиса убедились, что сотрудники провизорного отделения обеспечены средствами индивидуальной защиты, 3-х разовым питанием. Медикаменты имеются в достаточном количестве, кислород в клинике подается в систему через баллоны.

Среди поднятых медиками проблемных вопросов - дополнительная потребность в аппаратах ИВЛ, мониторах, перфузорах. Кроме того, это и необходимость строительства кислородной станции, т.к. система обеспечения баллонами не покрывает потребности и не создаёт постоянного давления кислорода. Этот вопрос поставлен перед акиматом города, чтобы изыскать средства на установку станции. Особое внимание уделено такой проблеме, как невозможность в настоящее время проводить в кардиоцентре плановые операции (на открытом сердце, коронографии и стентировании сосудов сердца и т.д.). Вопрос требует своего решения и потому, что в кардиоцентр обращаются не только жители г.Шымкента, но и Туркестанской области.

Мажилисмены ознакомились и с результатами мер, предпринятых для стабилизации ситуации с лекарствами, посетив аптеки и аптечные склады. Отмечено, что упрощение процедуры ввоза лекарств позволило значительно улучшить обеспечение аптек необходимыми лекарственными препаратами.

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