Как потребителю эффективно защитить свои права
25 июня был принят закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей.
Дамы и господа!
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Нововведения в сфере защиты прав потребителей".
Напомним, 25 июня был принят закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей.
Мы расскажем подробно о том, что улучшилось в правовом положении потребителя:
- о трехступенчатой системе защиты прав потребителей;
- о том, как вернуть товар надлежащего и ненадлежащего качества;
- какие товары вернуть нельзя и почему;
- что делать, если вам выдали чек неустановленного образца или отказываются принимать к оплате платежную карту;
- каков должен быть алгоритм действий потребителя при нарушении его прав;
- что такое Единая информационная система защиты прав потребителей и для чего она нужна.
Ведущая вебинара: Светлана Романовская, к.ю.н., ассоциированный профессор, председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация Лига Потребителей Казахстана", РОО "Национальная Палата Медиаторов".
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