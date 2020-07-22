Как потребителю эффективно защитить свои права

25 июня был принят закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей.

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Нововведения в сфере защиты прав потребителей".

Напомним, 25 июня был принят закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей.

Мы расскажем подробно о том, что улучшилось в правовом положении потребителя:

- о трехступенчатой системе защиты прав потребителей;

- о том, как вернуть товар надлежащего и ненадлежащего качества;

- какие товары вернуть нельзя и почему;

- что делать, если вам выдали чек неустановленного образца или отказываются принимать к оплате платежную карту;

- каков должен быть алгоритм действий потребителя при нарушении его прав;

- что такое Единая информационная система защиты прав потребителей и для чего она нужна.

Ведущая вебинара: Светлана Романовская, к.ю.н., ассоциированный профессор, председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация Лига Потребителей Казахстана", РОО "Национальная Палата Медиаторов".

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