Дуэль взглядов в боксе проходит по-новому из-за COVID-19: было весело

Для предотвращения распространения коронавируса дуэль взглядов в боксе проводят не так, как раньше. Британский боксер Джо Джойс (10-0, 9 КО) решил разыграть сценку во время такой дуэли в новом формате, передает zakon.kz.

Дело в том, что теперь между боксерами во время дуэли взглядов ставят продезинфицированный защитный экран. Джойс во время дуэли со своим следующим соперником Михаэлем Валлишем (20-3, 13 КО) разыграл пантомиму, оппонент с удовольствием подыграл ему.

Далее Джойс провел еще одну дуэль взглядов с другим боксеров, Даниэлем Дюбуа (14-0, 13 КО), с которым он планирует встретиться в ринге после боя с Валлишем. Джо снова решил разыграть пантомиму, но Дюбуа, пришедший в костюме, решил оставаться в образе серьезного парня и не стал подыгрывать Джойсу, хотя тоже усмехнулся.

Ожидается, что в случае победы над Валлишем Джойс сразится с Дюбуа в октябре. Даниэль, в свою очередь, до этого проведет промежуточный бой с немцем Эриком Пфайфером (7-0, 5 КО).

???? Fighters having fun with the COVID-safe face-offs at today's presser for Daniel Dubois vs Joe Joyce (and their upcoming interim bouts)…



[????️ @BTSportBoxing] pic.twitter.com/p4lRoNVPeZ