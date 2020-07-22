Доллар подешевел почти на 2 тенге

Курс доллара снизился на торгах.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 411,85 тенге (-1,85), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 411,3-412,8 тенге, евро - 475-477 тенге, рос. рубль - 5,76-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть в среду на торгах показали рост.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в сентябре на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $44,32 (+1,04) за баррель.

Средневзвешенная стоимость августовских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $41,96 (+1,15) за баррель.

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