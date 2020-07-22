В Костанае инвалид лишился квартиры, пока находился в психбольнице

Он никакие документы на продажу не подписывал, поэтому не может понять, как его квартира стала для него чужой.

В Костанае 63-летний Сергей Карпухин полтора месяца назад был на госпитализации в психиатрической больнице. Там он периодически проходит лечение. Вернувшись в этот раз в свою квартиру, он не смог туда попасть, сообщает zakon.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Кто-то поставил железную дверь, а мою дверь убрали, — рассказывает Сергей.

Он клянется и божится, что никакие документы на продажу не подписывал, поэтому не может понять, как его квартира стала для него чужой. Благо, на улице тепло, поэтому он вот уже больше недели ночует где придется. Между тем в его квартире, находящейся в 9 микрорайоне, дом 4а, вовсю идет ремонт.

Квартиру я купил, ничего не знаю, она оформлена на мою супругу, — сказал новый хозяин квартиры.

Позже он велел не впрягаться за психбольного, который мешал всем соседям и обратиться к его адвокату.

Мой клиент Сауле — добросовестный покупатель, она купила квартиру у некоего Александра, которому еще в 2017 году хозяином была дана доверенность, — сказала адвокат нового хозяина квартиры.

То есть сработала обычная схема отъема жилья: берется доверенность, потом несколько раз квартира перепродается… А жертвами становятся вот такие безобидные люди, как Сергей Карпухин.

Мы хорошо знаем Карпухина, ежегодно вместе с ЖКХ вывозим из его квартиры до восьми грузовиков хлама. В последний раз мы обращались к руководству больницы, чтобы его поставили на очередь в психоневрологический интернат, так как он мешает жить соседям, - прокомментировали ситуацию в отделе занятости и социальных программ акимата Костаная.

Но в то же время в госоргане были удивлены, что человек оказался на улице, без квартиры. Соседи Сергея Карпухина в один голос подтвердили, что сосед, действительно, им мешает, так как носит к себе из помоек все, что ему понравится.

Мы живем здесь полгода и не видели его. Запах от квартиры идет, но он никогда никому не мешал. А сейчас там хороший ремонт идет… Кто туда заехал, не знаем, - рассказывают соседи.

Словом, соседи в удивлении оттого, что Карпухин остался без квартиры.

Я знала его покойную маму. 31 год здесь живу. Сергей безобидный, он болен, таскает все к себе, хотя в коридоре бумагу даже не выбросит. Полтора месяца назад его увезли в больницу, а потом в его квартире начался ремонт, - рассказывает соседка.

Некоторые соседи даже были удивлены, что Карпухин все еще жив, и уже начали его жалеть, мол, что с него, больного, взять.

Я знаю, что соседи жаловались, и сотрудники ЖКХ и санэпидстанции что-то хотели делать. А что именно, не в курсе. Это не входит в мои полномочия, я занимаюсь охраной общественного порядка, — прокомментировал ситуацию участковый полиции Талгат Шуакпаев.

Сам же Сергей Карпухин уверяет, что еще до больницы у него забрали все документы, в том числе на квартиру, которая досталась ему по наследству от мамы. Другого жилья, как и родственников, у него нет, поэтому ему некуда идти. Вот и живет он на улице. Благо, пока стоят жаркие дни.

Я не отрицаю, что у меня были долги, но я готов сейчас все оплатить, так как у меня есть пособие по инвалидности. Но как мне попасть в квартиру? – по-детски наивно вопрошает старик, у которого сейчас одна дорога – на улицу.

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