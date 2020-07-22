Роскошные дома в Австралии стоимостью в миллионы смывает в океан

Береговая эрозия угрожает и другим общинам по всей стране.

В прибрежном районе австралийского штата Новый Южный Уэльс дома находятся под угрозой обрушения в океан, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Жителей домов эвакуировали, поскольку береговая эрозия угрожала повредить или уничтожить дома.

На кадрах видно, как белые волны поднимаются вверх по утесу, почти достигая домов, оставляя за собой сломанные лестницы и обломки.

Пока неясно, когда жителям разрешат вернуться; власти отключили электричество, газ, воду, а также отгородили опасную зону.

Многие разочарованные жители обвиняют местный совет в том, что он не принимает достаточных мер для решения давних проблем. В течение многих лет они предупреждали о береговой эрозии и высказывались о создании дамбы - особенно после разрушительных штормов в 2016 году.

Сейчас не время обвинять друг друга - это время для совместной работы. Необходимо принять решения, в том числе для пострадавших, - сказала мэр Лиза Мэтьюз.

Побережье под угрозой

Сильные штормы опустошали пляж Вамберал и прилегающее центральное побережье несколько раз с 1970-х годов, вызывая сильную эрозию и нанося ущерб жилым объектам. Только в прошлом году власти приступили к предварительным исследованиям и проектированию дамбы.

Береговая эрозия угрожает и другим общинам по всей стране; по данным правительственного агентства геонауки, почти 39 000 зданий на австралийском побережье подвергаются риску ускоренной эрозии из-за последствий изменения климата.

По меньшей мере 7100 миль (11426,34 километра) австралийского побережья - примерно 50% всей песчаной береговой линии страны - находятся под угрозой, показало исследование.

Согласно мартовскому исследованию, к концу столетия во всем мире может исчезнуть до половины всех песчаных пляжей. К 2050 году некоторые береговые линии могут подвергнуться серьезной эрозии.

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