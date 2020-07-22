Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

VIP-пациенты: В Упрздраве Актюбинской области сделали заявление

Информация не соответствует действительности.

Фото : Facebook22 июля 2020, 11:42

В Управлении здравоохранения Актюбинской области сделали заявление касательно анонимного обращения от имени медицинского персонала ГКП "Актюбинский медицинский центр" о том, что VIP-персон в центр госпитализируют по одному звонку, передает zakon.kz.

Подобного рода заявления и обращения нашими медицинскими работниками не публиковались, в том числе в Instagram. Действительно, при стационарном лечении в период пандемии медперсоналом используется методы размещения пациентов с близкими родственниками, данные случаи не единичные. В первую очередь, это продиктовано сложной эпидемиологической ситуацией, изоляция совместно проживающих лиц позволяет реально оценить степень заболевания, исключает контакты с иными пациентами и способствует скорейшему выздоровлению, - сказано в сообщении.

Что касается пациента из органов прокуратуры, там заверили, то для медицинских работников все пациенты равны, помощь оказывается согласно протоколам лечения, а в самом медучреждении палат для VIP-персон нет.

Вышеуказанные пациенты госпитализированы в разные палаты №№ 407 и 413, и только на третий день после высвобождения одного места, по инициативе медицинского персонала, оба находились в палате №407. Это было продиктовано тем, что в период пребывания в стационаре у супруги скончались оба родителя. На фоне стресса беременная женщина нуждалась в уходе близкого человека, ее консультировал психолог медучреждения, - пояснили в Управлении.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что медперсонал ГКП "Актюбинский медицинский центр" сделал обращение о том, что VIP-персон в центр госпитализируют "по одному звонку". Для них выделяют отдельные палаты, и есть случаи, когда больных размещают в одной палате с женами, хотя обычно это делается по гендерному принципу. Например, в обращении указывалось на то, что сотрудника прокуратуры разместили вместе с женой.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты