VIP-пациенты: В Упрздраве Актюбинской области сделали заявление

Информация не соответствует действительности.

В Управлении здравоохранения Актюбинской области сделали заявление касательно анонимного обращения от имени медицинского персонала ГКП "Актюбинский медицинский центр" о том, что VIP-персон в центр госпитализируют по одному звонку, передает zakon.kz.

Подобного рода заявления и обращения нашими медицинскими работниками не публиковались, в том числе в Instagram. Действительно, при стационарном лечении в период пандемии медперсоналом используется методы размещения пациентов с близкими родственниками, данные случаи не единичные. В первую очередь, это продиктовано сложной эпидемиологической ситуацией, изоляция совместно проживающих лиц позволяет реально оценить степень заболевания, исключает контакты с иными пациентами и способствует скорейшему выздоровлению, - сказано в сообщении.

Что касается пациента из органов прокуратуры, там заверили, то для медицинских работников все пациенты равны, помощь оказывается согласно протоколам лечения, а в самом медучреждении палат для VIP-персон нет.

Вышеуказанные пациенты госпитализированы в разные палаты №№ 407 и 413, и только на третий день после высвобождения одного места, по инициативе медицинского персонала, оба находились в палате №407. Это было продиктовано тем, что в период пребывания в стационаре у супруги скончались оба родителя. На фоне стресса беременная женщина нуждалась в уходе близкого человека, ее консультировал психолог медучреждения, - пояснили в Управлении.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что медперсонал ГКП "Актюбинский медицинский центр" сделал обращение о том, что VIP-персон в центр госпитализируют "по одному звонку". Для них выделяют отдельные палаты, и есть случаи, когда больных размещают в одной палате с женами, хотя обычно это делается по гендерному принципу. Например, в обращении указывалось на то, что сотрудника прокуратуры разместили вместе с женой.

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