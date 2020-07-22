Автопром РК: Каждый шестой автомобиль в июне отправлен на экспорт

За первое полугодие произведено техники на 235,4 млрд тенге.

По официальным данным на фоне глобальных негативных трендов в первом полугодии 2020 года производство товаров в РК выросло на 4,1%. Основными драйверами стали строительство (+11,2%) и обрабатывающая промышленность (+4,8%), рост которой в большей степени обеспечен за счет фармацевтики (24%) и автомобилестроения (46%).

Отечественные автопроизводители не только нарастили производство, но и продолжают осваивать внешние рынки сбыта. Только "СарыаркаАвтоПром" из Костаная (на текущий момент – единственный экспортер легковых автомобилей), отправил в июне 816 автомобилей марок Hyundai, Chevrolet и JAC в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья на общую сумму 5,6 млрд тенге. Это каждый третий произведенный на предприятии автомобиль или каждый шестой в Казахстане. Всего с начала года на экспорт ушло 2 475 легковых и коммерческих автомобилей на общую сумму 19 млрд тенге.

По данным аналитиков Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за шесть месяцев 2020 года в Казахстане произведено 32 701 ед. транспортных средств всех типов, что на 58,6% больше, чем за январь-июнь 2019 года, когда было выпущено 20 608 единиц техники.

Комитет по статистике МНЭ РК посчитал, что совокупная стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается в 235 378 млн тенге, на 62,5% больше результатов первых шести месяцев 2019 года (144 847 млн тенге). Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в первом полугодии было выпущено 27 867 ед. (+48,6%), 2 974 грузовиков (+253,2%), 713 автобусов (+5,8%), 374 прицепов и полуприцепов (+16,9%) и 131 ед. прочей специализированной техники.

За полгода отечественными заводом "СарыаркаАвтоПром" было произведено 16 923 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов, прирост составил 82%. В Усть-Каменогорске на предприятии "Азия Авто" было собрано 12 846 ед. В Семипалатинске СемАЗ произвел 1 105 ед. коммерческой техники. Новый завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы начал свою работу в апреле, за три месяца было выпущено 672 автомобиля. В Кокшетау "КАМАЗ Инжиниринг" выпустил 429 грузовиков, Daewoo Bus Kazakhstan произвел 188 ед. техники, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 165 коммерческих автомобилей.

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