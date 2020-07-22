О наличии бесплатных лекарств можно узнать в приложении eGovMobile

Для этого нужно в разделе "Здравоохранение" выбрать услугу "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан".

В приложении eGovMobile теперь можно узнать, какие лекарственные средства и медицинские изделия можно получить бесплатно при амбулаторном лечении. Также стал доступен "Электронный технический паспорт недвижимости" - новый цифровой документ, передает zakon.kz.

С помощью новой услуги в приложении можно узнать, какие лекарственные средства, специализированные лечебные продукты и изделия медицинского назначения положены гражданину при амбулаторном лечении, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Для этого нужно в разделе "Здравоохранение" выбрать услугу "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан", указать период и заказать услугу. В АО "НИТ" обещают, что в течение одного рабочего дня запрос будет обработан и поступит ответ.

Мы стараемся увеличить число полезных для граждан услуг и сервисов. Сейчас на портале eGov.kz доступно 37 услуг в сфере здравоохранения, наша цель большую часть из них реализовать и в приложении eGovMobile,- отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

Электронный технический паспорт в приложении будет полезен тем, кто не имеет при себе оригинала техпаспорта. Пользователь всегда сможет продемонстрировать документ по месту требования. Кроме того, сервис предложит владельцу документа функцию открытия доступа с помощью QR-кода, что поможет стороне запрашивающей документ убедиться в том, что документ подлинный.

Сегодня в приложении доступно 6 видов документов: удостоверение личности; свидетельство о браке; свидетельство о рождении; свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии; свидетельство о расторжении брака; электронный технический паспорт.

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