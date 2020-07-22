"Туркменские авиалинии" продлили отмену рейсов

Движение поездов в Туркменистане отменяется до 23 июля. Позже ограничение железнодорожного сообщения продлили до 31 июля.

Российское представительство "Туркменских авиалиний" сообщило, что в связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 31 августа 2020 года включительно, передает zakon.kz со ссылкой на Central Asia Media.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы, подчеркивается в информации.

Ранее сообщалось, что движение поездов в Туркменистане отменяется до 23 июля. Позже ограничение железнодорожного сообщения продлили до 31 июля.

Кроме того, до 1 августа в Туркменистане закрыты все рынки, крупные торговые центры, кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские. Точки общепита будут работать только в режиме доставки. С 13 июля в стране ввели масочный режим.

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