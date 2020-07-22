Врач рассказала, какие родинки нужно считать опасными

Неверно мнение, что выпуклые родинки безопаснее плоских.

Дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая в интервью АиФ рассказала о родинках - почему появляются новые, какие нужно считать опасными, а какие нет, передает zakon.kz.

Научное название родинок - невусы. Обычно, это доброкачественные новообразования. Форма, цвет и размер могут быть разными, иногда родинки покрыты волосами.

Часть родинок фактически является генетическими поломками — человек с ними рождается, нередко повторяя "карту родинок" своих родителей. Другие родинки появляются в течение жизни. Один из факторов, который стимулирует образование невусов, — ультрафиолет. После длительного пребывания на солнце, особенно у белокожих людей, может появиться много новых родинок.

Родинки бывают доброкачественными, и со склонностью к озлокачествлению. К склонным к озлокачествлению родинкам относятся диспластические невусы, которые перерождаются в злокачественную меланому. Эта форма рака кожи относится к заболеваниям с низкой выживаемостью, быстрым распространением и образованием метастазов. Поэтому пациентов с диспластическими невусами ставят на учет, составляют карту диспластических невусов на теле и раз в полгода или год производят замеры и наблюдают за изменениями.

Признаками недоброкачественности являются: неровные края, неоднородая окраска невуса, зуд, быстрый рост, кровоточивость. При любых этих признаках необходимо обратиться к специалисту.

Наличие волос на поверхности родинок не является гарантией их доброкачественности. Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу.

Также неверно мнение, что выпуклые родинки безопаснее плоских. Развившаяся меланома вполне может возвышаться над поверхностью кожи (но может быть и совершенно плоской).

Еще одно заблуждение — считать наиболее опасными темные родинки. Определить доброкачественность невуса по цвету невозможно (существует беспигментная форма меланомы). Поэтому предположить, насколько опасна та или иная родинка, может только врач, а стопроцентный диагноз возможен только после гистологического заключения.

Удаляют родинки либо врачи-онкологи (сразу), либо врачи-дерматологи, но с обязательным заключением онколога, которое необходимо получить перед операцией. Доброкачественные невусы можно удалять методом лазерного иссечения (метод лазерного выжигания для родинок не подходит, так как при этом невозможно провести гистологическое исследование удалённых тканей). Если это невус диспластический или с подозрением на онкологию, то удаление производится в широких пределах с последующим гистологическим исследованием (гистология обязательна во всех случаях).

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