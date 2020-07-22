На 34 тысячи гектаров развернулся пожар в Жамбылской области

Его тушат четыре дня.

Четвертые сутки тушат природный пожар в Мойынкумском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

С 18 июля тушат возгорание сухой травы и саксаула в песчаной местности на территории КГУ "Мойынкумское учреждение по охране лесов и животного мира", в 50 км от с. Карабогет, сообщили в КЧС МВД РК.

В ликвидации задействованы 233 человека и 50 единиц техники ДЧС, КГУ "Мойынкумское, Байзакское, Меркенское, Коскудукское, Кордайское и Жуалынское учреждения по охране лесов и животного мира", добровольные пожарные формирования Мойынкумского района, вертолет МИ-2 РГП "Казлесавиаохрана".

По состоянию на ночь 21 июля предварительная площадь пожара составила 34 тысячи га. Угрозы населенным пунктам нет.

На месте пожара наблюдается ветер порывами до 10 м/с, температура воздуха +36 градусов.

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