Казахстанцы чаще становились волонтерами с началом пандемии COVID-19

Сейчас волонтерская деятельность трансформировалась, переходит все больше в формат онлайн.

Председатель ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Вера Ким рассказала о работе волонтеров с момента начала эпидемии коронавируса, передает zakon.kz.

С момента объявления режима ЧП в связи с пандемией коронавируса Национальная волонтерская сеть объединилf все волонтерские инициативы по Казахстану, открыли горячии линии, чтобы узнать нужды и потребности населения.

На протяжении всего этого времени наши волонтеры получили огромное количество звонков от населения с просьбой помочь. В то же время, достаточно большое количество людей откликнулось через горячую линию с просьбой принять их в ряды волонтеров. Люди совершенно разных профессий, возрастов, были готовы пожертвовать своим временем, несмотря ни на что помочь тем соотечественникам, кто больше всего нуждался в помощи в это тяжелое время, - сказала Вера Ким.

Волонтеры оказывали помощь самую разную – от разгрузки до бесконтактной доставки получателям продуктов первой необходимости. Все волонтеры были обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, в случае необходимости защитными костюмами.

Также на горячую линию поступали звонки от предпринимателей, желающих помочь, донерных, которые готовили еду для пожилых людей, оставшихся в одиночестве во время режима ЧП. Крупная сеть супермаркетов готовила продуктовые наборы, фермерские хозяйства поставляли овощи, благотворительные фонды, спонсоры смогли оказать помощь и поддержку волонтерам.

За период ЧП у нас поступило более 2 тысяч звонков с просьбой помочь. Безусловно, в этом перечне были люди пенсионного возраста. Мы смогли помочь 851 семье. Это именно те, кто сегодня получил поддержку от нас. Это связано с тем, что волонтеры, когда обзванивали по спискам тех людей, которые обращались за помощью, к счастью, у нас есть достаточно осознанные, честные люди, которые обращаются за помощью, и когда мы их обзваниваем, многие из них говорят, что они уже получили от кого-то другого эту помощь в виде продуктового набора, медикаментов, - рассказала Вера Ким.

Сейчас волонтерская деятельность трансформировалась, переходит в формат онлайн.

Медики, находящиеся на пенсии, могут онлайн оказывать поддержку людям, кто находится дома, не может обратиться в больницу. Это не обязательно заболевшие COVID-19, а скорее люди, страдающие хроническими заболеваниями. Сформирована группа психологов, оказывающая помощь людям, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом. Кроме того, волонтеры проводят мастер-классы по кулинарии, фитнесу в формате онлайн, - сообщила Вера Ким.

Также волонтерам помогают спортсмены, военные, они во вновь созданных провизорных стационарах расставляют мебель, оборудование, разгружают фуры с водой. Волонтеры, имеющие автомобиль, помогают развозить медиков.

Мы массово сегодня не развозим продукты питания и медикаменты, потому что сейчас не ограничено передвижение по стране. Мы сделали фокус по питанию и медикаментам - помогать тем людям, кто оказался в острой сложной ситуации, массовой развозки сейчас нет, точечно развозим, - добавила она.

Помимо помощи, волонтеры по-прежнему не забывают рассказывать соотечественникам о мерах предосторожности во время эпидемии коронавируса.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!