Нокаут на дороге в Алматы - озвучены интересные подробности
Драчуны оказались братьями.
Фото : кадр видео22 июля 2020, 13:25
Стали известны подробности о драке на дороге в Алматы, передает zakon.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На записи один мужчина после непродолжительной потасовки отправил второго в нокаут.
Полиция изучила видео и выяснила личности драчунов. Они оказались братьями.
Родные братья употребляли алкогольные напитки. Это переросло в драку, во время которой старший побил младшего. Их доставили в районный отдел полиции для разбирательства. Заявление никто из фигурантов писать не стал, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
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