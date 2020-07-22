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Нокаут на дороге в Алматы - озвучены интересные подробности

Драчуны оказались братьями.

Фото : кадр видео22 июля 2020, 13:25

Стали известны подробности о драке на дороге в Алматы, передает zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На записи один мужчина после непродолжительной потасовки отправил второго в нокаут.

Полиция изучила видео и выяснила личности драчунов. Они оказались братьями.

Родные братья употребляли алкогольные напитки. Это переросло в драку, во время которой старший побил младшего. Их доставили в районный отдел полиции для разбирательства. Заявление никто из фигурантов писать не стал, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


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