Столичные НПО провели мониторинг цен на лекарства

В ходе мониторинга общественники также призвали граждан соблюдать санитарные нормы во избежание заражения и распространения коронавирусной инфекции.

Общественники также призвали граждан соблюдать санитарные нормы во избежание заражения и распространения коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Неправительственные организации (НПО) столицы провели общественный мониторинг цен на лекарственные средства в городских аптеках. Цель – недопущение завышения предельно допустимых цен на важнейшие медикаменты, необходимые при лечении пневмонии и коронавирусной инфекции.

Сегодня представители нашего общественного объединения, ассоциация "Даму", ОФ "Камеда" волонтеры, представители местных исполнительных органов провели мониторинг городских аптек. В ходе мониторинга и рейда мы смотрим наличие и цены лекарственных средств в аптеках по утвержденным наименованиям. В них вошли жаропонижающие, антикоагулянты, антибиотики, противовирусные средства. Для нас, как общественников, важно, чтобы граждане могли приобретать лекарства по разумной цене, – говорит председатель общественного объединения "Рухани қоғам әлемі" Лимана Койшиева.

В ходе мониторинга общественники также призвали граждан соблюдать санитарные нормы во избежание заражения и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в Нур-Султане усилен мониторинг по выявлению фактов необоснованного завышения цен на лекарства. В случае выявления фактов завышения цен на лекарственные средства граждане могут обратиться в единый контакт-центр іKOMEK 109, а также на номер в WhatsApp +7 775 160 55 32.

Правительством и акиматом Нур-Султана оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств.

В то же время мобильной группой в составе сотрудников прокуратуры города, департаментов полиции, государственных доходов, экономических расследований, фармацевтического контроля ежедневно проводится работа по пресечению фактов спекуляции с лекарственными средствами.

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