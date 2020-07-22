Казахстанских блогеров атаковали кибер-мошенники

Вся полученная информация была направлена в МВД.

Служба реагирования на компьютерные инциденты РГП "Государственная техническая служба" сообщила, что от имени нескольких блогеров действовали мошенники. Жертвами этих мошенников стали простые казахстанцы, передает zakon.kz.

Принцип действия мошенников заключался в том, что они создавали фейковые аккаунты в Telegram с использованием фотографии публичной личности и его данных. Эти фейковые аккаунты использовались для отправки сообщений от имени публичной личности с просьбой оказать финансовую помощь.

К примеру, фейковый профиль блогера Бейбута Алибекова мошенник указал как Alibekov KZ. Ссылаясь на то, что близкого родственника положили в больницу и срочно нужно оплатить услуги медицинской организации, однако денег на карте нет, просил перевести сумму на карту банка. Мошенник предварительно пообещал в течение часа вернуть деньги. На своей странице в социальной сети Бейбут Алибеков сообщил, что распространяемая информация является фейковой.

Также мошенники воспользовались именем блогера Алишера Еликбаева для проведения якобы розыгрыша, чтобы привлечь подписчиков к профилю. У себя на официальном канале в Telegram Еликбаев сообщил, что не является организаторам этих гивов и предупредил, что от его имени действуют мошенники.

Вся полученная информация была направлена в МВД.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников Служба KZ-CERT настоятельно рекомендует соблюдать такие меры предосторожности:

1. Проверять, официальный ли аккаунт, который запрашивает финансовую помощь. В случае с медийными личностями нужно обратить внимание на верифицированность аккаунта.

2. Проверять профиль отправителя сообщений, имя пользователя и номер телефона. Обратить внимание на период обновления фото профиля, если фото загружено недавно, то есть повод задуматься;

3. Перед осуществлением перевода на карту банка внимательно проверять данные получателя, использовать сервисы по определению банка по номеру карты;

4. Держать в тайне следующие данные: коды из SMS и PUSH-уведомлений от банка, PIN-код банковской карты, контрольные вопросы, данные банковской карты, срок действия и трехзначный код (CVC). Не распространяйте свои персональные данные: Ф.И.О., место и год рождения, данные паспорта или удостоверения личности.

5. Если для перевода необходимо скачать приложение, то рекомендуем не скачивать никакие программы на смартфон по просьбе незнакомцев и тем более предоставлять им доступ к ним.

6. Если украли деньги со счета, нужно связаться с банком и описать ситуацию, заблокировать карту, написать заявление в полиции и отправить в банк талон о принятии заявления.

7. Если пропал мобильный телефон, нужно связаться с банком для блокировки приложения и отключения привязки карты к мобильному номеру. Также нужно незамедлительно обратиться к сотовому оператору для блокировки номера мобильного телефона и проверить последние операции на карте в отделении банка.

8. Воздержаться от переводов на номера счетов онлайн-платежных систем таких, как Яндекс.Деньги, QIWI и другие сторонние сервисы..

Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz, - говорится в сообщении Службы реагирования на компьютерные инциденты.

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