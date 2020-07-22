Ұят: безвольным рабом общественного мнения верующий человек не будет никогда - эксперт

Тема конфликта между религиозностью и светскостью в Казахстане - надуманная проблема.

В последнее время в казахстанском обществе стало модно обсуждать тему конфликта между традициями и развитием, между "уятменами" и либералами. Порой речь заходит даже о светско-религиозном конфликте. Корректно ли говорить об этом в современном Казахстане? Что на самом деле происходит? Об этом наш журналист беседует с доктором исторических наук, известным религиоведом Асылбеком Избаировым, сообщает zakon.kz.

- Асылбек Каримович, сегодня в СМИ и соцсетях нередко можно наблюдать острую полемику между, условно говоря, либералами и традиционалистами. Родился даже новый квази-термин "уятмены", которым иронически называют последних. Помните недавний нашумевший шымкентский ролик, герой которого жестко отчитывает девушку в короткой юбке? В интернете же по этому поводу развернулись целые баталии на грани фола, люди переходили границу элементарной корректности, наезжали почему-то даже на верующих, хотя какое это имеет отношение к религии. Как вы это оцениваете, действительно ли в нашем обществе зреет идейное противостояние?

- Во-первых, хочу сказать, что прославившийся на всю страну герой того ролика нарушил закон, даже если у него и были какие-то благие намерения. Он же заблокировал дверь и не давал девушке выйти из автомобиля и если бы он еще вот так проехал метров сто, то это уже был бы состав уголовного преступления - похищение человека.

Бороться за общественную нравственность – дело хорошее, но вот такими способами, однозначно, недопустимо. Как минимум, Уголовный кодекс нужно уважать.

Что же касается места и роли религии в спорах между консерваторами и либералами… Страсти вокруг шымкентского ролика наглядно показали путаницу в понятиях, которой страдает часть наших сограждан. Лично меня в первую очередь встревожило следующее.

Целый ряд либерально настроенных комментаторов, в том числе некоторые известные блогеры, а также отдельные эксперты без всякого на то основания подняли вопрос о "конфликте" между религией и светскостью. Героя ролика назвали, как минимум, "салафитом" и, как максимум, "сторонником ИГИЛ". Зазвучали грозные призывы к государству "перестать заигрывать с религией", хотя религия в данном случае действительно ни при чем.

Если внимательно посмотреть на тот нашумевший ролик, то, что мы видим? Его герой вообще не проявляет никаких признаков религиозности. Помимо очевидного отсутствия бороды или тюбетейки, он ни разу не упомянул ислам, Аллаха или какие-то религиозные нормы. Перед нами, если можно так выразиться, обычный консервативный казах, но при этом вполне светский. В реальной жизни это вполне мог бы оказаться человек, не имеющий каких-либо религиозных убеждений. Поэтому, судя по ролику, не факт, что его герой – осознанный приверженец догматов ислама, перед нами просто консервативно настроенный гражданин, но никоим образом не религиозный фанатик.

- То есть, религиозность и традиционализм – это принципиально разные вещи?

- Понимаете, их нельзя полностью разделить. Казахи – мусульмане, как минимум, с начала XIV века (реформы Узбек-хана). Стихийная исламизация Степи началась еще раньше, и целый ряд исконных традиций казахского народа исторически восходит к религиозным нормам. Но все же, осознанное следование вере – бесконечно далеко от слепой приверженности некоторым традициям.

Например, в чем состоит феномен так называемого уятменства? Это не столько здоровая приверженность традициям и нравственным установкам, сколько, прежде всего, тотальная зависимость от общественного мнения, страх перед которым заставляет некоторых наших граждан вести себя, прямо скажем, нерационально.

Когда человек с температурой 38,5 идет на той не потому, что ему на самом деле хочется, а потому что "тойдан қалмау керек, ҰЯТ!". Когда девушка, подвергшаяся насильственному умыканию, боится уйти от похитителей, потому что ұят! Когда она предпочитает, оставшись с нелюбимым человеком, сломать себе всю жизнь (!), но только не переступить через "ұят". И что самое ужасное, не получает при этом поддержки от собственной семьи, которая, опять же, руководствуется не заботой о родной дочери, а страхом перед общественным мнением ("ұят!").

Именно наблюдения над таким поведением, явно противоречащим разуму, вызывает у части нашей молодежи вполне объяснимую аллергию против родительского "ұята". К сожалению, иногда это перерастает в отвержение любых традиций, неприятие любых нравственных ограничений и это тоже крайность, это тоже неправильно, хотя, повторюсь, понять отчасти можно.

- Какова позиция ислама по отношению к тому же "ұят" и есть ли в нашем обществе светско-религиозный конфликт?

- Давайте начнем со второй части вашего вопроса. Еще в 2008-2009 годах турецкий социолог Али Чаркоглу провел исследование консерватизма и религиозности в своей стране и выяснил, что ценности турецкого общества больше зависят от спектра "правый-левый", чем от религиозных взглядов.

Думаю, у нас в Казахстане, тем более некорректно говорить о каком-то конфликте между религиозностью и светскостью. По большому счету, это надуманная проблема и очень жаль, что ее порой искусственно поднимают представители, условно говоря, либерального лагеря. Со стороны же религиозных людей мы практически всегда наблюдаем полную лояльность по отношению к обществу и к светскому государству.

- Тогда в чем, по-вашему, состоит ментальный водораздел в казахстанском обществе?

- На мой взгляд, у нас в Казахстане корректнее говорить о ментальном конфликте традиционализма и либерализма, но только не религии и светскости.

Более того, в споре между традиционалистами и либералами религия далеко не всегда на стороне традиционалистов.

Если, допустим, вернуться к приведенным выше простым примерам из жизни, то религия ислам категорически запрещает подвергать опасности здоровье окружающих: лучше не прийти на той, и если кто-то захочет обидеться – это его личная проблема.

И, напротив, религия не видит ничего постыдного ("ұят") в том, чтобы, например, незаконно умыкнутой девушке уйти от похитителей, и даже привлечь их к ответственности. И подобных примеров предостаточно.

По сути, религия всегда на стороне разума и здравого смысла. Для осознанно верующего и соблюдающего мусульманина важно, чтобы потом не оказалось ұят перед Всевышним, и чтобы не нанести вреда себе и людям. Но безвольным рабом общественного мнения верующий человек не будет никогда.

- Так какой рецепт решения проблемы вы могли бы предложить?

- Думаю, универсальный, один на всех рецепт в нашем многообразном обществе предложить очень сложно. Главное для всех нас сегодня – уважать друг друга, а также четко разбираться в базовых понятиях, чтобы не создавать "конфликты" без уважительной на то причины.

Торгын Нурсеитова

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