Назначен замакима Актау

Им стал Абдыкадиров Малик.

На должность заместителя акима Актау назначен Абдыкадиров Малик Сейлханович, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата, Малик Сейлханович родился в 1978 году.

Образование высшее. В 1999 году окончил университет ”Кайнар", в 2011 году также окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова по специальности нефтегазовое дело. Кроме того, в 2011 году окончил Абердинский университет, где получил степень магистра.

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района, с 2014 года занимал различные должности в сфере прокуратуры области. В 2014-2015 годах работал административным менеджером проекта ”Батыс-Курина-2“ компании ”Лукойл Оверсиз". С 2017 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области, руководителем департамента, руководителем департамента Комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

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