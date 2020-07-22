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Смерть школьницы в Павлодаре: почему сыну бизнесмена дали условный срок

Потерпевшая сторона участвовала в суде и подтвердила, что полностью согласна с видом и сроком наказания, утверждают в суде.

Фото : Pixabay22 июля 2020, 14:23

В суде Павлодарской области объяснили, почему сын бизнесмена, насмерть сбивший школьницу, остался на свободе, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что сын бизнесмена Михайлиди, будучи в нетрезвом состоянии, сбил 17-летнюю девушку на автомобиле. За это преступление он получил условный срок.

Сегодня, 22 июля, пресс-служба Иртышского райсуда Павлодарской области объяснила, почему так получилось.

ДТП произошло 22 августа 2018 года. Было начато досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В суд дело поступило только 11 июня 2020 года.

Согласно обвинительному акту Михайлиди, находясь в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, управлял машиной в темное время суток. При этом, не выбрав безопасную скорость, позволяющую своевременно остановить транспортное средство, он совершил наезд на пешехода, которая двигалась по полосе движения автомашины по диагонали в попутном направлении, - говорится в сообщении суда.

Во время судебного разбирательства между прокурором и подсудимым с согласия потерпевшей стороны было заключено процессуальное соглашение, по которому прокурор просил назначить Михайлиди наказание - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права управления транспортным средством на 2 года.

Потерпевшая сторона участвовала в суде и подтвердила, что полностью согласна с видом и сроком наказания, утверждают в суде.

По закону суд не вправе назначить более суровое наказание, чем предусмотрено заключенным процессуальным соглашением. Учитывая согласие потерпевшей, суд вынес обвинительный приговор с назначением указанного наказания. Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу, - говорится в сообщении суда.


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