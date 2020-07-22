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Как коронавирус влияет на внешность

У пациентов наблюдается так называемый телогенный отток.

Фото : regnum.ru22 июля 2020, 14:25

Пациенты, переболевшие COVID-19, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос, сообщает zakon.kz.

Отмечается, что люди в соцсетях и на приеме у специалистов все чаще жалуются на облысение после выздоровления.

Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днем они выпадают еще больше, - рассказывает Грейс Дадли, заметившая проблему примерно через месяц после выписки из больницы.

Активистка Луиза Барнс, основательница группы поддержки для пациентов, перенесших COVID-19, отметила, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.

По мнению медиков, данное явление может быть связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции – повышением температуры.

Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста, - отметил РИА Новости доктор Арагон Джузеппе.

По словам трихолога Евы Праудман, у пациентов наблюдается так называемый телогенный отток, когда большое количество волос, находясь в фазе покоя, истончается или выпадает. Специалисты при этом подчеркивают, что такая проблема носит временный характер.


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